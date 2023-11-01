Ежегодные Елисаветинско-Сергиевские чтения начались в Москве

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского начались XXVI Елисаветинско-Сергиевские чтения «Профессиональное образование под покровительством императорского дома Романовых в XIX — начале XX века».

Отмечается, что ежегодное мероприятие проходит в день 159-й годовщины со дня рождения великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Всероссийская научная конференция приурочена к Году педагога и наставника, 155-летию со дня рождения императора Николая II и 105-летию со дня гибели святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.

Организаторами конференции при поддержке правительства Москвы являются Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Институт всеобщей истории РАН.

Такие чтения в Москве традиционно проходят в местах, связанных с государственным и общественным служением, благотворительной и просветительской деятельностью великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы в 1891—1904 годах, и его супруги, великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

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