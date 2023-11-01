В Удмуртии закрыли навигацию для маломерных судов с 1 ноября

Начальник Центра Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников заявил, что в Удмуртии с 1 ноября 2023 года закрыта навигация для маломерных судов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Как рассказал чиновник, в наступивших погодных условиях судоводители могут столкнуться с рядом опасностей.

«Во-первых, из-за низкой температуры воды и воздуха механизмы управления судном могут обледенеть или выйти из строя, что может привести к полной потере управления. Во-вторых, сильные ветра, создающие большую волну, могут привести к трагическим последствиям», — отметил Щетников.

Для судоводителей, нарушивших данное постановление о запрете, предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске за сезон навигации 2023 года перевезли более 73 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем в 2022-м.