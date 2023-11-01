RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии закрыли навигацию для маломерных судов с 1 ноября

Короткая ссылка
Начальник Центра Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников заявил, что в Удмуртии с 1 ноября 2023 года закрыта навигация для маломерных судов.
В Удмуртии закрыли навигацию для маломерных судов с 1 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Как рассказал чиновник, в наступивших погодных условиях судоводители могут столкнуться с рядом опасностей.

«Во-первых, из-за низкой температуры воды и воздуха механизмы управления судном могут обледенеть или выйти из строя, что может привести к полной потере управления. Во-вторых, сильные ветра, создающие большую волну, могут привести к трагическим последствиям», — отметил Щетников.

Для судоводителей, нарушивших данное постановление о запрете, предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске за сезон навигации 2023 года перевезли более 73 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем в 2022-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить