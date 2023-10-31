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В Хабаровске подвели итоги сезона навигации

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В Хабаровске за сезон навигации 2023 года перевезли более 73 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем в 2022 году.
В Хабаровске подвели итоги сезона навигации
  • РИА Новости
  • © Игорь Онучин

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на управление промышленности, транспорта и связи.

Четыре крупногабаритных теплохода совершили 906 рейсов по трём маршрутам. На организацию навигации было выделено более 55 млн рублей из городского бюджета.

Также стало известно, что с 7 ноября в Волгограде прекратят работу речные трамваи в связи с завершением сезона, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на мэрию.

Несколько маршрутов по-прежнему будут доступны, в том числе Волгоград — Щучий проран — Культбаза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за лето 2023 года столичные речные вокзалы посетили 1,3 млн человек, при этом 1,2 млн из них — Северный речной вокзал.

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