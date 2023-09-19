Собянин заявил, что за лето речные вокзалы Москвы посетили 1,3 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за лето 2023 года столичные речные вокзалы посетили 1,3 млн человек, при этом 1,2 млн из них — Северный речной вокзал.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог Сергея Собянина.

По словам мэра, Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили более 1000 судов и 175 тыс. человек.

«В этом сезоне навигации с речных вокзалов можно отправиться в круиз до 30 городов и туристических центров страны», — добавил Собянин.

Так, самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Тверь и другие.

Кроме того, летом на вокзалах работали бассейны. Более 100 тыс. раз бассейн посетили на Северном вокзале и более 150 тыс. раз у Южного вокзала, на территории парка «Остров мечты».

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2023 года пассажиропоток аэропорта Волгограда составил 1 048 429 млн человек, что превысило показатели аналогичного периода на 16%.