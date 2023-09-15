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За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта Волгограда превысил 1 млн человек

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За восемь месяцев 2023 года пассажиропоток аэропорта Волгограда составил 1 048 429 млн человек, что превысило показатели аналогичного периода на 16%.
За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта Волгограда превысил 1 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Самыми популярными направлениями в январе — июле стали Москва, Санкт-Петербург, Анталья, Ереван, Баку, Новосибирск и Екатеринбург.

За восемь месяцев на внутренних линиях обслужено более 1 млн человек, на международных — более 45 тыс.

Ранее сообщалось, что за январь — август 2023 года в Нижнем Новгороде пассажиропоток «Городской электрички» составил более 1 млн человек. Это на 18% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

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