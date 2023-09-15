За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта Волгограда превысил 1 млн человек
- РИА Новости
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Самыми популярными направлениями в январе — июле стали Москва, Санкт-Петербург, Анталья, Ереван, Баку, Новосибирск и Екатеринбург.
За восемь месяцев на внутренних линиях обслужено более 1 млн человек, на международных — более 45 тыс.
Ранее сообщалось, что за январь — август 2023 года в Нижнем Новгороде пассажиропоток «Городской электрички» составил более 1 млн человек. Это на 18% больше показателей аналогичного периода 2022 года.