В Нижнем Новгороде пассажиропоток «Городской электрички» вырос на 18% за год

За январь — август 2023 года в Нижнем Новгороде пассажиропоток «Городской электрички» составил более 1 млн человек. Это на 18% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Кроме того, по данным за январь — август 2023 года пригородными поездами в регионе воспользовались 9,7 млн человек, что на 10% выше показателей такого же периода прошлого года.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили, что с 13 сентября по 4 октября изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участке Москва — Тверь и Москва — Конаково, а также на участке Тверь — Бологое Московское и Лихославль — Тверь.