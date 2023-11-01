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ТАСС: в Москве заочно арестовали участника нападения на Брянскую область Канахина

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Актёра Кирилла Канахина*, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, заочно арестовали в Москве.
ТАСС: в Москве заочно арестовали участника нападения на Брянскую область Канахина
  • РИА Новости

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича», — приводит ТАСС заявление представителя правоохранительных органов.

Также Канахина объявили в международной розыск.

В конце марта МВД России объявило в розыск Канахина.

Позднее мать заявила, что молодой человек в камуфляже, который был запечатлён на видео, предположительно, записанном диверсантами в Белгородской области, похож на её сына Кирилла Канахина.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

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