ТАСС: в Москве заочно арестовали участника нападения на Брянскую область Канахина
- РИА Новости
«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича», — приводит ТАСС заявление представителя правоохранительных органов.
Также Канахина объявили в международной розыск.
В конце марта МВД России объявило в розыск Канахина.
Позднее мать заявила, что молодой человек в камуфляже, который был запечатлён на видео, предположительно, записанном диверсантами в Белгородской области, похож на её сына Кирилла Канахина.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.