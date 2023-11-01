В Екатеринбурге представили проект нового здания института радиоэлектроники УрФУ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.
Площадь нового здания составит около 40 тыс. кв. м, вместимость — более 4 тыс. человек.
В корпусе предусмотрены атриумное пространство, конференц-зал, 90 лекционных и семинарских аудиторий, лаборатории, мастерские, коворкинги и зоны для самостоятельной подготовки.
Строительство планируется завершить к концу 2025 года.
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