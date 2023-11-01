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В Екатеринбурге представили проект нового здания института радиоэлектроники УрФУ

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В Екатеринбурге представили проект нового здания института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета. Готовность всего кампуса оценивается на 60%.
В Екатеринбурге представили проект нового здания института радиоэлектроники УрФУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.

Площадь нового здания составит около 40 тыс. кв. м, вместимость — более 4 тыс. человек.

В корпусе предусмотрены атриумное пространство, конференц-зал, 90 лекционных и семинарских аудиторий, лаборатории, мастерские, коворкинги и зоны для самостоятельной подготовки.

Строительство планируется завершить к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае протестируют работу единого студенческого билета.

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