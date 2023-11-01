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В Хабаровском крае протестируют работу единого студенческого билета

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В Хабаровском крае в рамках проекта «Единая доверительная среда» протестируют работу единого студенческого билета.
В Хабаровском крае протестируют работу единого студенческого билета
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Проект «Единый студенческий билет» разработан на основе мобильной платформы «Цифровой кампус».

В ноябре 2023 года первые сто студентов из Тихоокеанского государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения смогут с помощью единого студенческого билета посещать различные учебные и спортивные объекты, библиотеки и лаборатории, творческие и научные мероприятия не только в своём заведении, но и в других университетах, участвующих в проекте.

В настоящее время проект «Единый студенческий билет» имеет 12 партнёров.

Как отмечают разработчики, он может стать примером для других регионов и поспособствовать обмену знаниями и опытом между университетами.

Ранее сообщалось, что в акциях проектного офиса «Молодёжь Москвы» приняли участие 22 тыс. студентов.

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