В Хабаровском крае протестируют работу единого студенческого билета
- РИА Новости
Об этом сообщает transsibinfo.com.
Проект «Единый студенческий билет» разработан на основе мобильной платформы «Цифровой кампус».
В ноябре 2023 года первые сто студентов из Тихоокеанского государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения смогут с помощью единого студенческого билета посещать различные учебные и спортивные объекты, библиотеки и лаборатории, творческие и научные мероприятия не только в своём заведении, но и в других университетах, участвующих в проекте.
В настоящее время проект «Единый студенческий билет» имеет 12 партнёров.
Как отмечают разработчики, он может стать примером для других регионов и поспособствовать обмену знаниями и опытом между университетами.
Ранее сообщалось, что в акциях проектного офиса «Молодёжь Москвы» приняли участие 22 тыс. студентов.