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В акциях проектного офиса «Молодёжь Москвы» приняли участие 22 тысячи студентов

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В мероприятиях проектного офиса «Молодёжь Москвы» приняли участие более 22 тыс. студентов. Акции проходят с февраля 2023 года в колледжах и вузах столицы.
В акциях проектного офиса «Молодёжь Москвы» приняли участие 22 тысячи студентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.

Как отметили организаторы, проектный офис «Молодёжь Москвы» — это площадка, на которой молодые люди могут развиваться в различных направлениях: карьерное продвижение, волонтёрство, КВН, уличный спорт, стендап-комедия, ораторское искусство и прочее.

Ранее сообщалось, что фестиваль колледжей откроется в Москве 28 октября.

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