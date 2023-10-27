В акциях проектного офиса «Молодёжь Москвы» приняли участие 22 тысячи студентов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.
Как отметили организаторы, проектный офис «Молодёжь Москвы» — это площадка, на которой молодые люди могут развиваться в различных направлениях: карьерное продвижение, волонтёрство, КВН, уличный спорт, стендап-комедия, ораторское искусство и прочее.
Ранее сообщалось, что фестиваль колледжей откроется в Москве 28 октября.