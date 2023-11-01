В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины
- РИА Новости
«Предварительным следствием установлено, что 1 ноября на участке местности, расположенном по улице Шалина города Орска, обнаружены фрагменты тела женщины», — говорится в сообщении.
Личность погибшей установлена, ею оказалась 38-летняя местная жительница.
По подозрению в убийстве задержан её сожитель — 41-летний местный житель, который ранее был судим за особо тяжкое преступление.
Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Рязани приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя Александра Логунова, который в июле 2021 года убил свою жену.