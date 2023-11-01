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В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины

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В Орске у детского сада были обнаружены фрагменты тела женщины, её сожитель задержан по подозрению в убийстве, сообщает СУ СК по Оренбургской области.
В Орске у детского сада нашли фрагменты тела женщины
  • РИА Новости

«Предварительным следствием установлено, что 1 ноября на участке местности, расположенном по улице Шалина города Орска, обнаружены фрагменты тела женщины», — говорится в сообщении.

Личность погибшей установлена, ею оказалась 38-летняя местная жительница.

По подозрению в убийстве задержан её сожитель — 41-летний местный житель, который ранее был судим за особо тяжкое преступление.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Рязани приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя Александра Логунова, который в июле 2021 года убил свою жену.

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