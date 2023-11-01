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Психолог Самбурский назвал завышенные цены на товар одной из частых уловок продавцов

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Автор дзен-канала «Экологичный психолог» клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал, что завышенные цены на товар и последующие скидки — частая уловка продавцов.
Психолог Самбурский назвал завышенные цены на товар одной из частых уловок продавцов
  • Gettyimages.ru

«Такой простой трюк создаёт иллюзию выгоды и моментально уменьшает сопротивление к покупке. Вы думаете, что это отличная сделка, но на самом деле переплачиваете за товар», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ещё одна уловка — использование подготовленных отзывов, рейтингов, рекомендаций, «однобокой» статистики, чтобы убедить в качестве и популярности товара либо услуги.

«Постоянно мелькающие в рекламе и на полках в магазинах предупреждения «Предложение актуально только до 30-го числа» или «Остались последние три номера на эти даты» нужны только, чтобы подтолкнуть вас к быстрому решению купить», — отметил Самбурский.

Кроме того, считает эксперт, упоминание знаменитостей воздействует на желание следовать авторитету.

Ранее директор «Кредитного союза» Светлана Горячева в беседе с URA.RU заявила, что в магазинах под видом рассрочки оформляют кредиты, но на сумму меньшую, чем стоимость товаров.

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