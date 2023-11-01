Иммунолог Болибок: сквозняки могут спровоцировать простудные заболевания

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.

«У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок, сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу», — рассказал Болибок в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в отопительный сезон важно увлажнять воздух в помещении, чтобы предотвратить избыточную сухость слизистой носоглотки.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.