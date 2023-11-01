Иммунолог Болибок: сквозняки могут спровоцировать простудные заболевания
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«У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок, сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу», — рассказал Болибок в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, в отопительный сезон важно увлажнять воздух в помещении, чтобы предотвратить избыточную сухость слизистой носоглотки.
Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.