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Иммунолог Болибок: сквозняки могут спровоцировать простудные заболевания

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.
Иммунолог Болибок: сквозняки могут спровоцировать простудные заболевания
  • Gettyimages.ru

«У людей с хроническим фарингитом или хроническим тонзиллитом микробы в носоглотке находятся постоянно, вот и получается, что ветерок, сквозняк, спазм возник, нарушение кровообращения, а микробам только этого и надо, чтобы заболевание вышло в острую фазу», — рассказал Болибок в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в отопительный сезон важно увлажнять воздух в помещении, чтобы предотвратить избыточную сухость слизистой носоглотки.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.

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