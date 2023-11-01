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В Нижегородской области подростка и её знакомого заподозрили в убийстве

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Девочку-подростка и её знакомого заподозрили в причастности к убийству пенсионерки в Нижегородской области.
В Нижегородской области подростка и её знакомого заподозрили в убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, 31 октября в Перевозском районе Нижегородской области было обнаружено тело 76-летней женщины.

«Задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые проверяются на причастность к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Ранее в Калининградской области следователи раскрыли зверские убийства, совершённые в 1996 году, благодаря оставшемуся запаховому следу преступника.

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