Песков назвал возвращение Фридмана в Россию нормальным процессом
- РИА Новости
«Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Фридман проиграл суд против властей Великобритании о запрете на оплату услуг по содержанию особняка Athlone House.
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возвращение бизнесмена Михаила Фридмана, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое дело — морально-этические нормы.
В Кремле заявляли, что в возвращении Фридмана в Россию нет ничего необычного, поскольку он является гражданином Российской Федерации.