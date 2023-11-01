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Песков назвал возвращение Фридмана в Россию нормальным процессом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию, отметил, что это нормальный процесс.
Песков назвал возвращение Фридмана в Россию нормальным процессом
  • РИА Новости

«Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Фридман проиграл суд против властей Великобритании о запрете на оплату услуг по содержанию особняка Athlone House.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возвращение бизнесмена Михаила Фридмана, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое дело — морально-этические нормы.

В Кремле заявляли, что в возвращении Фридмана в Россию нет ничего необычного, поскольку он является гражданином Российской Федерации.

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