Российский лидер Владимир Путин, комментируя возвращение бизнесмена Михаила Фридмана, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое дело — морально-этические нормы.

По его словам, что ожидает человека при возвращении на Родину — зависит от того, как он себя вёл.

«Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины», — сказал президент.

Путин добавил, что будущее каждого человека зависит от того, что он делает сегодня.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в возвращении Фридмана в Россию нет ничего необычного, поскольку он является гражданином Российской Федерации.

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин попросил СК России проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ.