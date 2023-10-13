Путин о Фридмане: одно дело нарушать закон, а другое — морально-этические нормы
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По его словам, что ожидает человека при возвращении на Родину — зависит от того, как он себя вёл.
«Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины», — сказал президент.
Путин добавил, что будущее каждого человека зависит от того, что он делает сегодня.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в возвращении Фридмана в Россию нет ничего необычного, поскольку он является гражданином Российской Федерации.
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин попросил СК России проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ.