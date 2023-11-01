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Собянин поздравил сотрудников трамвайного депо имени Баумана с 90-летием предприятия

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников трамвайного депо имени Баумана с 90-летием предприятия и пожелал им новых успехов.
Собянин поздравил сотрудников трамвайного депо имени Баумана с 90-летием предприятия
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Его называют «опытной базой» московского трамвая. Начиная с 1930-х годов здесь проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения «Витязь-Москва», — отметил мэр.

По его словам, в настоящее время семь маршрутов депо обслуживают жителей Северо-Восточного округа, а также части Восточного и Центрального округов.

В депо работают более 600 сотрудников.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с момента открытия проспекта Багратиона в столице, которое состоялось 9 сентября, по нему проехал 1 млн автомобилей.

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