Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников трамвайного депо имени Баумана с 90-летием предприятия и пожелал им новых успехов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Его называют «опытной базой» московского трамвая. Начиная с 1930-х годов здесь проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения «Витязь-Москва», — отметил мэр.

По его словам, в настоящее время семь маршрутов депо обслуживают жителей Северо-Восточного округа, а также части Восточного и Центрального округов.

В депо работают более 600 сотрудников.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с момента открытия проспекта Багратиона в столице, которое состоялось 9 сентября, по нему проехал 1 млн автомобилей.