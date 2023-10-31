Ефимов: в Москве по проспекту Багратиона проехал миллион авто с момента запуска

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с момента открытия проспекта Багратиона в столице, которое состоялось 9 сентября, по нему проехал 1 млн автомобилей.

Проспект Багратиона стал первой платной скоростной автодорогой в столице, построенной в рамках концессионного соглашения, передаёт телеканал «360».

Ефимов назвал самым крупным в столице данное концессионное соглашение, подписанное в декабре 2014 года на 40 лет, — инвестиции в проект достигли почти 68 млрд рублей.

«Суточный трафик составил более 25 тыс. проездов», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.