Ефимов: в Москве по проспекту Багратиона проехал миллион авто с момента запуска
Проспект Багратиона стал первой платной скоростной автодорогой в столице, построенной в рамках концессионного соглашения, передаёт телеканал «360».
Ефимов назвал самым крупным в столице данное концессионное соглашение, подписанное в декабре 2014 года на 40 лет, — инвестиции в проект достигли почти 68 млрд рублей.
«Суточный трафик составил более 25 тыс. проездов», — отметил вице-мэр.
Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.