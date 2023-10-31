RT в Telegram
Подпишись

Ефимов: в Москве по проспекту Багратиона проехал миллион авто с момента запуска

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с момента открытия проспекта Багратиона в столице, которое состоялось 9 сентября, по нему проехал 1 млн автомобилей.
Ефимов: в Москве по проспекту Багратиона проехал миллион авто с момента запуска

Проспект Багратиона стал первой платной скоростной автодорогой в столице, построенной в рамках концессионного соглашения, передаёт телеканал «360».

Ефимов назвал самым крупным в столице данное концессионное соглашение, подписанное в декабре 2014 года на 40 лет, — инвестиции в проект достигли почти 68 млрд рублей.

«Суточный трафик составил более 25 тыс. проездов», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить