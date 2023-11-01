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Собянин утвердил проект планировки участка бывшей промзоны «Южный порт»

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка бывшей промышленной зоны «Южный порт».
Собянин утвердил проект планировки участка бывшей промзоны «Южный порт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Планируется реорганизовать территорию площадью 65 га в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий (КРТ).

На участке построят производственные, научные и офисные комплексы, магазины и гостиницы.

По словам Собянина, также должно быть реконструировано около 5 км прилегающей улично-дорожной сети.

Кроме того, планируется организовать велодорожки вдоль Шоссейного проезда и построить 24 трансформаторные подстанции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы по благоустройству парка «Яуза» близятся к окончанию. Готовность составляет почти 90%.

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