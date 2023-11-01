Собянин утвердил проект планировки участка бывшей промзоны «Южный порт»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Планируется реорганизовать территорию площадью 65 га в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий (КРТ).
На участке построят производственные, научные и офисные комплексы, магазины и гостиницы.
По словам Собянина, также должно быть реконструировано около 5 км прилегающей улично-дорожной сети.
Кроме того, планируется организовать велодорожки вдоль Шоссейного проезда и построить 24 трансформаторные подстанции.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы по благоустройству парка «Яуза» близятся к окончанию. Готовность составляет почти 90%.