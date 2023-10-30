Собянин: благоустройство парка «Яуза» выполнено на 90%
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на личный блог мэра.
Парк занимает площадь около 20 км, вблизи него проживают более миллиона человек, отметил он.
В этом году специалисты привели в порядок участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, завершили первый этап благоустройства зоны в пойме реки Чермянка и участок «Ростокинский акведук».
В парке проложили новые маршруты, в том числе велосипедные и беговые, установили велопарковки, инфостенды, скамейки, обновили освещение, построили четыре игровых и 20 спортивных площадок.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.