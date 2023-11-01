В Новой Москве построят школу на 1100 учеников
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.
Для строительства на Железнодорожной улице в Новомосковском округе по программе комплексного развития территорий выделен неэффективно используемый участок, площадью 2,2 га.
«Здесь появится современное образовательное учреждение. Общий объём инвестиций может составить свыше трёх миллиардов рублей», — сказал Ефимов.
Также он отметил, что проект позволит создать 55 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы открыли новый спорткомплекс.