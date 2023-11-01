Большинство россиян снимали жильё хотя бы один раз
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».
В ходе опроса также выяснилось, что каждый третий владелец жилья запрещает держать и заводить животных, 26% ставят условие, чтобы в квартире проживал только тот, кто снимает, — без партнёра или гостей на длительный срок, 23% не разрешают менять интерьер, 22% — мебель. Только 12,5% сдающих жильё на ставят никаких запретов.
Кроме того, 64% респондентов рассказали, что владелец периодически проверяет сдаваемую площадь. В этом числе приходит без всякого предупреждения каждый пятый хозяин, 45% арендодателей сообщают о своём визите, 21% — только в случае поломок или других проблем, 15% контролируют аренду удалённо.
Помимо этого, стало известно, что 56% россиян ругались с арендодателями квартир.
Ранее сообщалось, что большинство россиян готовы сменить профессию из-за стресса.