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Большинство россиян снимали жильё хотя бы один раз

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Новое исследование показало, что большинство россиян (63%) арендовали жильё хотя бы раз.
Большинство россиян снимали жильё хотя бы один раз
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

В ходе опроса также выяснилось, что каждый третий владелец жилья запрещает держать и заводить животных, 26% ставят условие, чтобы в квартире проживал только тот, кто снимает, — без партнёра или гостей на длительный срок, 23% не разрешают менять интерьер, 22% — мебель. Только 12,5% сдающих жильё на ставят никаких запретов.

Кроме того, 64% респондентов рассказали, что владелец периодически проверяет сдаваемую площадь. В этом числе приходит без всякого предупреждения каждый пятый хозяин, 45% арендодателей сообщают о своём визите, 21% — только в случае поломок или других проблем, 15% контролируют аренду удалённо.

Помимо этого, стало известно, что 56% россиян ругались с арендодателями квартир.

Ранее сообщалось, что большинство россиян готовы сменить профессию из-за стресса.

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