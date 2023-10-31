RT в Telegram
Подпишись

Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Вологодской области

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.
Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Вологодской области
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что полномочия Олега Кувшинникова на посту губернатора региона прекращены.

В апреле Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить