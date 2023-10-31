Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.

«Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что полномочия Олега Кувшинникова на посту губернатора региона прекращены.

В апреле Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.