Путин назначил исполняющего обязанности губернатора Вологодской области
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«Указом президента Георгий Филимонов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что полномочия Олега Кувшинникова на посту губернатора региона прекращены.
В апреле Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.