РИА Новости: в Пензенской области учителя задержали за совращение девочек
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«В 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса», — сообщил собеседник агентства.
По данным ведомства, в 2023 году он отправлял другой девочке интимные фотографии.
Ранее в СУ СК России по Приморскому краю сообщили, что тренера по лёгкой атлетике обвинили в совращении малолетней воспитанницы.