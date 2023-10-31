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РИА Новости: в Пензенской области учителя задержали за совращение девочек

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В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек.
РИА Новости: в Пензенской области учителя задержали за совращение девочек
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Sava / 500px

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«В 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса», — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, в 2023 году он отправлял другой девочке интимные фотографии.

Ранее в СУ СК России по Приморскому краю сообщили, что тренера по лёгкой атлетике обвинили в совращении малолетней воспитанницы.

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