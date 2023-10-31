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Большинство россиян дают детям деньги на карманные расходы

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Новое исследование показало, что большинство россиян дают детям деньги на карманные расходы.
Большинство россиян дают детям деньги на карманные расходы
  • Gettyimages.ru
  • © StockPlanets

Опрос проводился среди подписчиков сайта kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

По словам 35% респондентов, они всегда дают детям деньги под конкретный запрос, а 25% родителей просто отдают ребёнку карту и следят за тратами через мобильный банк.

Как утверждают 12% участников исследования, их дети уже начали подрабатывать, а заработанное они тратят на своё усмотрение.

Ещё 10% россиян просто определяют сумму, которую дают ребёнку ежемесячно. По словам 7% опрошенных, они регулярно выдают небольшие суммы на еду, а остальное покупают детям самостоятельно.

Нет личных денег у детей 11% респондентов.

Ранее старший психолог онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская выразила мнение, что занятия робототехникой могут быть полезны для развития важных навыков у детей.

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