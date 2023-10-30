Психолог Красинская: участие в IT-проектах способствует развитию личности у детей

Старший психолог онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская выразила мнение, что занятия робототехникой могут быть полезны для развития важных навыков у детей.

«Участие в проектах по разработке программного обеспечения и приложений помогает детям развивать навыки руководства командой или командной работы, принятия решений и управления проектом», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо прочего, это развивает творческое мышление и лидерские навыки в контексте совместной работы и управления техническими проектами. Особенно полезно участие в хакатонах, добавила Красинская.

Дети также могут организовывать собственные проекты в IT-сфере и управлять ими, что развивает навыки планирования, координации и управления ресурсами, отметила в заключение психолог.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».