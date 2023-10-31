В Самарской области расширят меры поддержки для выпускников-педагогов
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на постановление, размещённое на официальном сайте правительства региона.
Как указано в документе, выпускники, устраивающиеся или вышедшие на работу в образовательные учреждения в сельских районах с удалённостью от города или райцентра более 30 км, получат единовременное денежное пособие на обустройство в размере 350 тыс. рублей. Эта мера распространяется на выпускников любой педагогической специальности.
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