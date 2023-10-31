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В Самарской области расширят меры поддержки для выпускников-педагогов

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Власти Самарской области расширят меры поддержки для выпускников педагогических специальностей высшего и профессионального образования.
В Самарской области расширят меры поддержки для выпускников-педагогов
  • Gettyimages.ru
  • © Витор Тормена

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на постановление, размещённое на официальном сайте правительства региона.

Как указано в документе, выпускники, устраивающиеся или вышедшие на работу в образовательные учреждения в сельских районах с удалённостью от города или райцентра более 30 км, получат единовременное денежное пособие на обустройство в размере 350 тыс. рублей. Эта мера распространяется на выпускников любой педагогической специальности.

Ранее сообщалось, что школа №71 из Нижнего Тагила вошла в число лауреатов всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

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