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ФСБ: участника украинского нацбатальона приговорили к пяти годам тюрьмы

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Участника украинского вооружённого формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»* приговорили к пяти годам лишения свободы.
ФСБ: участника украинского нацбатальона приговорили к пяти годам тюрьмы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в крымском управлении ФСБ России.

«Суд... признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела о государственной измене против воевавшего за ВСУ и взятого в плен в ЛНР уроженца Тверской области.

* «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 01.06.2022.

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