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Врио главы ФТС Давыдов рассказал об объёмах внешней торговли России в 2023 году

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Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью RT на полях Международного таможенного форума рассказал об объёмах внешней торговли России в 2023 году.
Врио главы ФТС Давыдов рассказал об объёмах внешней торговли России в 2023 году
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«Если говорить по весовым параметрам, в целом внешняя торговля прибавила 3% к уровню прошлого года. В стоимостном выражении, конечно, есть определённое снижение — пока порядка 15—16%, что связано с падением стоимости энергоносителей», — сказал Давыдов.

Он напомнил, что на протяжении большей части прошлого года фиксировались «запредельные» цены на нефть, нефтепродукты и природный газ.

Врио главы ФТС добавил, что импорт в стоимостном выражении увеличился к прошлому году на 18%.

По его словам, движение товаров идёт, проблем никаких нет.

«Наши новые партнёры, дружественные страны увеличивают торговлю с Россией, и мы тоже помогаем нашей Родине преодолевать незаконные западные санкции», — сказал Давыдов.

Он также ответил на вопрос, на какой уровень товарооборота Россия может выйти по итогам 2023 года.

«Я думаю, в стоимостном выражении это будет порядка $650 млрд. Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но примерно это значение мы должны увидеть», — сказал Давыдов. 

Полную версию интервью можно прочитать здесь.

Кроме того, в интервью RT он назвал свершившимся фактом разворот российской торговли на Восток и Юг.

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