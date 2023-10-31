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Врио главы ФТС Давыдов назвал свершившимся фактом разворот торговли на Восток и Юг

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Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в интервью RT на полях Международного таможенного форума назвал свершившимся фактом разворот российской торговли на Восток и Юг.
Врио главы ФТС Давыдов назвал свершившимся фактом разворот торговли на Восток и Юг
  • Gettyimages.ru
  • © MAGNIFIER

Он отметил, что сегодня очевидны трудности тех, кто вводил незаконные антироссийские санкции.

«Есть свершившийся факт — это разворот российской внешней торговли, логистики на Восток и на Юг и потеря западниками очень привлекательного, я бы сказал, премиального рынка России и Евразийского экономического союза, где в общей сложности проживают как минимум 200 млн человек», — сказал Давыдов.

Врио главы ФТС добавил, что Запад почему-то решил для себя потерять российский рынок с высоким уровнем потребления и приученный к западным товарам.

Также Давыдов отметил, что до 2014 года доля ЕС в торговле России и ЕАЭС составляла около 54%. В настоящее время этот показатель составляет лишь 16%.

«На место ЕС, естественно, зашли другие торговые партнёры — дружественные нам страны, которые с удовольствием работают с Россией и чьи товары нисколько не хуже качеством», — сказал Давыдов.

По его словам, на первом месте в списке основных торговых партнёров России находится Китай, который также входит в число лидеров по приросту товарооборота с Россией в этом году.

«Индия стремительно выдвинулась на третье место в списке наших торговых партнёров. И поскольку по темпам прироста товарооборота она абсолютный лидер, у неё есть все шансы в скором времени выйти на вторую строчку, которую сейчас заняла Турция», — сказал он.

Полную версию интервью можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что производители продукции агропромышленного комплекса (АПК) в России смогут компенсировать до 50% затрат на транспортировку сельхозпродукции в наименее развитые государства.

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