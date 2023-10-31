Собянин рассказал о новой специализированной поликлинике для участников СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва посетили Центр амбулаторной медицинской помощи участникам специальной военной операции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Мы открыли специальный поликлинический центр для участников СВО — тех, кто уже закончил службу. Их становится всё больше. Сегодня их уже больше 300 человек. Здесь можно получить все виды помощи. Здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу», — заявил Собянин.

По его словам, это подразделение госпиталя ветеранов, который десятками лет занимался реабилитацией и оказанием помощи участникам боевых действий.

В настоящее время госпиталь полностью переориентирован на помощь участникам СВО.

Со своей стороны, Цивилёва сказала, что создание клинического центра — хороший пример и практика для других регионов.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие второго корпуса Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Береговом проезде.