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Собянин рассказал о новой специализированной поликлинике для участников СВО

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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва посетили Центр амбулаторной медицинской помощи участникам специальной военной операции.
Собянин рассказал о новой специализированной поликлинике для участников СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Мы открыли специальный поликлинический центр для участников СВО — тех, кто уже закончил службу. Их становится всё больше. Сегодня их уже больше 300 человек. Здесь можно получить все виды помощи. Здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу», — заявил Собянин.

По его словам, это подразделение госпиталя ветеранов, который десятками лет занимался реабилитацией и оказанием помощи участникам боевых действий.

В настоящее время госпиталь полностью переориентирован на помощь участникам СВО.

Со своей стороны, Цивилёва сказала, что создание клинического центра — хороший пример и практика для других регионов.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие второго корпуса Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Береговом проезде.

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