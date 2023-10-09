Собянин заявил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие второго корпуса Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Береговом проезде.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, первый корпус продолжит работу в обычном режиме.

«Создание таких центров формируется по поручению президента», — сказал он.

Новый центр будет работать как досуговый клуб. На его территории есть зона отдыха и кибатлетическая трасса для адаптивных тренировок, передаёт телеканал «360».

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки «Вклад в Победу» для перечисления 2% ежемесячного дохода ряда госслужащих в фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.