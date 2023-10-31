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Лидером рейтинга цифровой трансформации АПК стало Подмосковье

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Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что регион стал лидером во всероссийском рейтинге цифровой трансформации АПК.
Лидером рейтинга цифровой трансформации АПК стало Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это результат нашей непрерывной работы по совершенствованию цифровых сервисов, созданию максимально комфортных условий для развития АПК в Подмосковье», — сказал Филимонов.

При оценке учитывались несколько показателей, в том числе наличие плана, стратегии и команды по цифровизации, специалистов по информационной безопасности.

Подмосковье разделило первое место с Республикой Татарстан и Ямало-Ненецким автономным округом.

Ранее сообщалось, что Тюменская область вошла в число лидеров по реализации национальных проектов.

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