Лидером рейтинга цифровой трансформации АПК стало Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что регион стал лидером во всероссийском рейтинге цифровой трансформации АПК.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это результат нашей непрерывной работы по совершенствованию цифровых сервисов, созданию максимально комфортных условий для развития АПК в Подмосковье», — сказал Филимонов.

При оценке учитывались несколько показателей, в том числе наличие плана, стратегии и команды по цифровизации, специалистов по информационной безопасности.

Подмосковье разделило первое место с Республикой Татарстан и Ямало-Ненецким автономным округом.

Ранее сообщалось, что Тюменская область вошла в число лидеров по реализации национальных проектов.