Лидером рейтинга цифровой трансформации АПК стало Подмосковье
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Это результат нашей непрерывной работы по совершенствованию цифровых сервисов, созданию максимально комфортных условий для развития АПК в Подмосковье», — сказал Филимонов.
При оценке учитывались несколько показателей, в том числе наличие плана, стратегии и команды по цифровизации, специалистов по информационной безопасности.
Подмосковье разделило первое место с Республикой Татарстан и Ямало-Ненецким автономным округом.
Ранее сообщалось, что Тюменская область вошла в число лидеров по реализации национальных проектов.