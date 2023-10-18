Тюменская область вошла в число лидеров по реализации национальных проектов
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
По его информации нацпроект «Образование» профинансирован на 99%, «Безопасные и качественные дороги» — на 91%, «Культура» — на 89%.
Всего область заключила более 98% контрактов и профинансировала проекты на 72,7%, а общая сумма расходов уже превысила 13,8 млрд рублей, передаёт Тюменская область сегодня.
Ранее сообщалось, что в Петербурге отремонтируют более 200 км дорог до конца октября.