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Тюменская область вошла в число лидеров по реализации национальных проектов

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Директор регионального департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов заявил, что регион занял четвёртое место в рейтинге регионов по реализации нацпроектов.
Тюменская область вошла в число лидеров по реализации национальных проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

По его информации нацпроект «Образование» профинансирован на 99%, «Безопасные и качественные дороги» — на 91%, «Культура» — на 89%.

Всего область заключила более 98% контрактов и профинансировала проекты на 72,7%, а общая сумма расходов уже превысила 13,8 млрд рублей, передаёт Тюменская область сегодня.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отремонтируют более 200 км дорог до конца октября.

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