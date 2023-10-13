Узнать больше

В Петербурге отремонтируют более 200 км дорог до конца октября

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что до конца октября 2023 года в городе отремонтируют более 200 км дорог. На данный момент завершается ремонт 25 км на пяти магистралях.
В Петербурге отремонтируют более 200 км дорог до конца октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Наша цель – создать безопасную и комфортную транспортную инфраструктуру в городе», – сказал Беглов.

Уже отремонтированы Левашовское и Горское шоссе, Дачный и Пискарёвский проспекты, улицы Васильковая и Александра Матросова. В настоящее время работы ведутся на проспекте Культуры, Ивановской, Парковой и Софийской улицах.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что в Ижевске выделили более 52 млн рублей на содержание автодорог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить