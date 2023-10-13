В Петербурге отремонтируют более 200 км дорог до конца октября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«Наша цель – создать безопасную и комфортную транспортную инфраструктуру в городе», – сказал Беглов.
Уже отремонтированы Левашовское и Горское шоссе, Дачный и Пискарёвский проспекты, улицы Васильковая и Александра Матросова. В настоящее время работы ведутся на проспекте Культуры, Ивановской, Парковой и Софийской улицах.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее сообщалось, что в Ижевске выделили более 52 млн рублей на содержание автодорог.