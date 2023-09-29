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В Ижевске выделили более 52 млн рублей на содержание автодорог

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Депутаты ижевской гордумы приняли поправки в муниципальный бюджет 2023 года. В частности, предусмотрены дополнительные средства на содержание улично-дорожной сети, благоустройство территорий.
В Ижевске выделили более 52 млн рублей на содержание автодорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, на содержание автомобильных дорог выделили 52,3 млн рублей, на ремонт перекрёстка улиц Магистральной и Маяковского — 20,9 млн.

Также стало известно, что в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Удмуртии приведут в порядок 21,8 км дороги Игра — Селты — Сюмси — граница Кировской области, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«Подрядчик работает в хороших погодных условиях, а значит, качество этой трассы будет достойное, она долго будет нам служить», — заявил зампред правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период.

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