В Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт госзакупок.
«Контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования в Ленинском, Калининском и Восточном округах Тюмени на 2023—2024 годы, заключены. Общая сумма — более 1,7 млрд рублей», — сказано в документе.
Победителем трёх аукционов стало АО «ТОДЭП» — дочерняя организация тюменского областного департамента имущественных отношений.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице с 2018 года было построено и реконструировано 65 подъездных дорог в Троицком и Новомосковском округах за счёт городского бюджета.