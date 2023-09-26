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В Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период

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В Тюмени определили поставщика услуг по содержанию автомобильных дорог зимой. Общая стоимость контрактов превысила 1,7 млрд рублей, из них на уборку снега потратят порядка 230 млн рублей.
В Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт госзакупок.

«Контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования в Ленинском, Калининском и Восточном округах Тюмени на 2023—2024 годы, заключены. Общая сумма — более 1,7 млрд рублей», — сказано в документе.

Победителем трёх аукционов стало АО «ТОДЭП» — дочерняя организация тюменского областного департамента имущественных отношений.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице с 2018 года было построено и реконструировано 65 подъездных дорог в Троицком и Новомосковском округах за счёт городского бюджета.

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