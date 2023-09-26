В Тюмени 1,7 млрд рублей потратят на содержание дорог в зимний период

В Тюмени определили поставщика услуг по содержанию автомобильных дорог зимой. Общая стоимость контрактов превысила 1,7 млрд рублей, из них на уборку снега потратят порядка 230 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт госзакупок.

«Контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, территории, объектов и элементов благоустройства территорий общего пользования в Ленинском, Калининском и Восточном округах Тюмени на 2023—2024 годы, заключены. Общая сумма — более 1,7 млрд рублей», — сказано в документе.

Победителем трёх аукционов стало АО «ТОДЭП» — дочерняя организация тюменского областного департамента имущественных отношений.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице с 2018 года было построено и реконструировано 65 подъездных дорог в Троицком и Новомосковском округах за счёт городского бюджета.