Москва и Петербург стали лидерами турнаправлений на ноябрьские праздники

В дни ноябрьских праздников некоторые россияне запланировали поездки. В число самых востребованных направлений для отдыха вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведённое экспертами Отелло (сервис бронирования от 2ГИС).

В праздничные дни, с 4 по 6 ноября, большинство путешественников (58%) выбрали направления внутри страны. Почти треть (28%) проведут выходные дома или на даче, ещё 11% отправятся за город, 4% совершат поездку за границу.

Лидерами направлений для путешествий в День народного единства стали Москва и Подмосковье (20%), Санкт-Петербург и Ленобласть (19%) и Казань (16%). Замыкают пятёрку лидеров Сочи и Республика Алтай.

Ранее вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.