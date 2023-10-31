Число подключённых к газу домов в Свердловской области выросло до 13,5 тысячи
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента информационной политики Свердловской области.
«Если на начало года к голубому топливу было подключено менее 7 тыс. домовладений, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза — до 13,5 тыс.» — сказал Смирнов.
Также он отметил, что на данный момент с жителями региона заключено более 56 тыс. договоров на догазификацию, газовые сети для последующего подключения построены к более чем 30,5 тыс. домов.
Ранее сообщалось, что в Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.