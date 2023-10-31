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Число подключённых к газу домов в Свердловской области выросло до 13,5 тысячи

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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в регионе с начала 2023 года число подключённых к газу домов выросло почти в два раза.
Число подключённых к газу домов в Свердловской области выросло до 13,5 тысячи
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента информационной политики Свердловской области.

«Если на начало года к голубому топливу было подключено менее 7 тыс. домовладений, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза — до 13,5 тыс.» — сказал Смирнов.

Также он отметил, что на данный момент с жителями региона заключено более 56 тыс. договоров на догазификацию, газовые сети для последующего подключения построены к более чем 30,5 тыс. домов.

Ранее сообщалось, что в Московской области бессрочно продлили программу соцгазификации.

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