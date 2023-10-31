Компания МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета. Оператор утверждает, что отмена ограничений приведёт к росту стоимости трафика для всех тарифов.

«МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведёт к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов», — цитирует компанию РИА Новости.

Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведёт к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, добавили в МТС.

30 октября в Федеральной антимонопольной службе России заявили, что «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах.

При этом МТС уведомил ведомство об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.