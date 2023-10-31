RT в Telegram
Подпишись

МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета

Короткая ссылка
Компания МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета. Оператор утверждает, что отмена ограничений приведёт к росту стоимости трафика для всех тарифов.
МТС выступает против безлимитной раздачи мобильного интернета
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведёт к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов», — цитирует компанию РИА Новости.

Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведёт к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов, добавили в МТС.

30 октября в Федеральной антимонопольной службе России заявили, что «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах.

При этом МТС уведомил ведомство об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить