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В Кировской области задержали мужчину, находившегося в розыске с 1996 года

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В Кировской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске с 1996 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В момент задержания обвиняемый пытался выдать себя за другого человека.
В Кировской области задержали мужчину, находившегося в розыске с 1996 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на УМВД России по региону.

Как сообщили в ведомстве, против задержанного 27 лет назад было возбуждено уголовное дело. Вместе с сообщником он похитил грузовые шины у одного из кировских предприятий. Ущерб в 1996 году был оценён в 365 млн рублей.

Во время следствия злоумышленник уехал из страны. В Россию вернулся с документами на другое имя.

Местонахождение 52-летнего мужчины было установлено в Коми. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что это именно тот человек, который находился в федеральном розыске.

Мужчина заключён под стражу, расследование уголовного дела возобновлено.

Ранее сообщалось, что организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в международный розыск.

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