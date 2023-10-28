Организатор нападений на прохожих в Петербурге объявлен в международный розыск

Предполагаемый организатор нападений на прохожих на улицах Санкт-Петербурга объявлен в международный розыск, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Организатор противоправных действий в Санкт-Петербурге объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, к настоящему моменту по этому делу задержаны 11 человек, они все арестованы. Восьмерым участникам группы предъявлены обвинения.

Отмечается, что предполагаемым организатором противоправных действий является молодой человек 2005 года рождения, который скрывается от органов следствия.

Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу ещё трёх фигурантов дела об избиениях прохожих.