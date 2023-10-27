Суд в Петербурге арестовал ещё трёх фигурантов дела об избиениях прохожих

Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу ещё трёх фигурантов дела об избиениях прохожих.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Фарруха Ибрагимова», — говорится в сообщении.

В СИЗО также были отправлены несовершеннолетние Тимур Омаракаев и Шохруз Абдурахмонов.

Ранее сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, нападавшей на прохожих.