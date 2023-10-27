Суд в Петербурге арестовал ещё трёх фигурантов дела об избиениях прохожих
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Фарруха Ибрагимова», — говорится в сообщении.
В СИЗО также были отправлены несовершеннолетние Тимур Омаракаев и Шохруз Абдурахмонов.
Ранее сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, нападавшей на прохожих.