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Суд в Петербурге арестовал ещё трёх фигурантов дела об избиениях прохожих

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Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу ещё трёх фигурантов дела об избиениях прохожих.
Суд в Петербурге арестовал ещё трёх фигурантов дела об избиениях прохожих
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Фарруха Ибрагимова», — говорится в сообщении.

В СИЗО также были отправлены несовершеннолетние Тимур Омаракаев и Шохруз Абдурахмонов. 

Ранее сотрудники МВД задержали в Санкт-Петербурге пятерых участников группы, нападавшей на прохожих.

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