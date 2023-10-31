В ГД предложили начать продавать льготные лекарства онлайн
- © Vladimir Baranov/Global Look Press
Главы трёх думских комитетов — комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и комитета по экономической политике Максим Топилин — 25 октября направили в правительство предложение расширить эксперимент, включив в него льготные лекарства, пишет «Парламентская газета».
Продажа лекарственных средств онлайн стала возможна благодаря системе электронных рецептов. В настоящее время поддержать онлайн-продажу уже могут и другие субъекты страны. Парламентарии в письме предложили правительству проанализировать возможность подключения к проекту новых регионов.
«Почти 12 регионов, начиная от Калининградской области и заканчивая ХМАО, готовы к участию. У них готова система электронного рецепта», — отметил Башанкаев.
В перспективе дистанционная продажа должна быть реализована по всей стране, отметил Нилов.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе планируют создать электронную биржу труда для работников сферы здравоохранения. Онлайн-сервис должен быть запущен до конца года в рамках мероприятий по привлечению специалистов в сферу медицины.