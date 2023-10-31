В ГД предложили начать продавать льготные лекарства онлайн

С 1 марта в России стартовал трёхгодичный эксперимент: в Москве, Московской и Белгородской областях рецептурные лекарства можно будет приобрести онлайн. Депутаты Госдумы России предлагают включить в эксперимент лекарства для льготников, чтобы избавить от необходимости стоять в очередях в аптеке пенсионеров, инвалидов и ветеранов.

Главы трёх думских комитетов — комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и комитета по экономической политике Максим Топилин — 25 октября направили в правительство предложение расширить эксперимент, включив в него льготные лекарства, пишет «Парламентская газета».

Продажа лекарственных средств онлайн стала возможна благодаря системе электронных рецептов. В настоящее время поддержать онлайн-продажу уже могут и другие субъекты страны. Парламентарии в письме предложили правительству проанализировать возможность подключения к проекту новых регионов.

«Почти 12 регионов, начиная от Калининградской области и заканчивая ХМАО, готовы к участию. У них готова система электронного рецепта», — отметил Башанкаев.

В перспективе дистанционная продажа должна быть реализована по всей стране, отметил Нилов.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе планируют создать электронную биржу труда для работников сферы здравоохранения. Онлайн-сервис должен быть запущен до конца года в рамках мероприятий по привлечению специалистов в сферу медицины.