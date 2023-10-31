В Новосибирске пациент психиатрического отделения напал на медработника

Правоохранительные органы задержали пациента психиатрической больницы Черепановского района Новосибирской области, который обвиняется в попытке убийства медработника, сообщили в СУ СК по региону.

26 октября пациент, находящийся на лечении в психбольнице Новосибирска в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у сотрудника медучреждения мобильный телефон. Женщина не разрешила ему совершить звонок, поэтому он «причинил ей телесные повреждения» и скрылся.

Сотрудники больницы быстро оказали 45-летней женщине медицинскую помощь.

«По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написала пресс-служба СУ СК в Telegram.

Ранее сообщалось, что пациент психбольницы в Новосибирске напал с шуруповёртом на сотрудницу и сбежал.