RT в Telegram
Подпишись

В результате ДТП со школьным автобусом в Башкирии пострадали семь человек

Короткая ссылка
Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск, пострадали семь человек, говорится в заявлении пресс-службы ГУ МЧС по Башкортостану.
В результате ДТП со школьным автобусом в Башкирии пострадали семь человек
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

По имеющейся информации, четверых взрослых из автомобиля и трёх несовершеннолетних из школьного автобуса увезли в больницу. Остальных детей медики осматривают на месте.

«По предварительным данным, причиной ДТП мог послужить выезд на встречную полосу водителем легкового автомобиля», — сообщили в МЧС.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил двух девочек на пешеходном переходе в селе Обильном на Ставрополье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить