В результате ДТП со школьным автобусом в Башкирии пострадали семь человек
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По имеющейся информации, четверых взрослых из автомобиля и трёх несовершеннолетних из школьного автобуса увезли в больницу. Остальных детей медики осматривают на месте.
«По предварительным данным, причиной ДТП мог послужить выезд на встречную полосу водителем легкового автомобиля», — сообщили в МЧС.
Ранее водитель иномарки насмерть сбил двух девочек на пешеходном переходе в селе Обильном на Ставрополье.