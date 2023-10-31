В результате ДТП со школьным автобусом в Башкирии пострадали семь человек

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск, пострадали семь человек, говорится в заявлении пресс-службы ГУ МЧС по Башкортостану.

По имеющейся информации, четверых взрослых из автомобиля и трёх несовершеннолетних из школьного автобуса увезли в больницу. Остальных детей медики осматривают на месте.

«По предварительным данным, причиной ДТП мог послужить выезд на встречную полосу водителем легкового автомобиля», — сообщили в МЧС.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил двух девочек на пешеходном переходе в селе Обильном на Ставрополье.