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Водитель иномарки насмерть сбил двух детей на Ставрополье

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Водитель иномарки насмерть сбил двух девочек на пешеходном переходе в селе Обильном на Ставрополье, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

«Водитель легкового автомобиля Toyota... допустил наезд на двух местных девочек... В результате автоаварии один ребёнок (14 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия, второй (15 лет) умер в больнице г. Георгиевска», — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что до трагедии водитель более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее на Новокузнецкой улице в Москве произошло ДТП, в результате которого пострадал двухлетний ребёнок.

Также сообщалось, что четырёхлетний ребёнок погиб в результате ДТП с трактором под Пермью.

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