СК: задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
- РИА Новости
«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.
28 октября было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Тела девяти человек, в том числе двоих детей, с огнестрельными ранениями были обнаружены в частном жилом доме.
Сообщалось о розыске двух мужчин.