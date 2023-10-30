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СК: задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе

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Следственный комитет России сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе.
СК: задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
  • РИА Новости

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

28 октября было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Тела девяти человек, в том числе двоих детей, с огнестрельными ранениями были обнаружены в частном жилом доме.

Сообщалось о розыске двух мужчин.

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