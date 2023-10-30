ТАСС: в ДНР ищут двух мужчин по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе
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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах ДНР.
«Отделом МВД России «Волновахский» по ДНР разыскиваются за совершение преступления двое неизвестных», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчинам около 30 лет, они имеют при себе автоматы и передвигаются на мотоцикле красно-белой расцветки.
28 октября Следственный комитет России по ДНР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей города Волновахи.
По данным ведомства, тела девяти человек, в том числе двоих детей, с огнестрельными ранениями обнаружены в Волновахе в частном жилом доме.