ТАСС: в ДНР ищут двух мужчин по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики ищут двух мужчин, подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах ДНР.

«Отделом МВД России «Волновахский» по ДНР разыскиваются за совершение преступления двое неизвестных», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчинам около 30 лет, они имеют при себе автоматы и передвигаются на мотоцикле красно-белой расцветки.

28 октября Следственный комитет России по ДНР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей города Волновахи.

По данным ведомства, тела девяти человек, в том числе двоих детей, с огнестрельными ранениями обнаружены в Волновахе в частном жилом доме.