В Уфе в одном из кафе произошло массовое заболевание детей кишечной инфекцией
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Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии.
«Нами получена информация о случае заболевания детей кишечной инфекцией», — говорится в заявлении.
Уточняется, что заболевшие дети присутствовали на праздновании дня рождения в одном из кафе Уфы.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора выехали на объект с целью поиска возможного очага инфекции.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора установили причину массового заболевания детей в Перми. Выяснилось, что в столовой, где питались дети, работали больные сотрудники.
По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело.