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В Уфе в одном из кафе произошло массовое заболевание детей кишечной инфекцией

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В Уфе в одном из кафе на праздновании дня рождения произошло массовое заражение несовершеннолетних гостей кишечной инфекцией.
В Уфе в одном из кафе произошло массовое заболевание детей кишечной инфекцией
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Kurkutova

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии. 

«Нами получена информация о случае заболевания детей кишечной инфекцией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что заболевшие дети присутствовали на праздновании дня рождения в одном из кафе Уфы.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора выехали на объект с целью поиска возможного очага инфекции.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора установили причину массового заболевания детей в Перми. Выяснилось, что в столовой, где питались дети, работали больные сотрудники.

По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело.

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