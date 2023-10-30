В Уфе в одном из кафе произошло массовое заболевание детей кишечной инфекцией

В Уфе в одном из кафе на праздновании дня рождения произошло массовое заражение несовершеннолетних гостей кишечной инфекцией.

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии.

«Нами получена информация о случае заболевания детей кишечной инфекцией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что заболевшие дети присутствовали на праздновании дня рождения в одном из кафе Уфы.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора выехали на объект с целью поиска возможного очага инфекции.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора установили причину массового заболевания детей в Перми. Выяснилось, что в столовой, где питались дети, работали больные сотрудники.

По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело.